Sanremo 2026 Bianca Balti | Comunità di donne mi ha aiutato la chiave è la sorellanza

A Sanremo 2026, Bianca Balti ha condiviso di aver attraversato un momento difficile e di aver trovato supporto nella comunità di donne che la circonda. Ha spiegato che il suo percorso di superamento si basa sulla forza della sorellanza e sulla solidarietà tra donne. La modella ha sottolineato come queste connessioni siano state fondamentali per affrontare le sfide personali.

“La sto superando grazie alla comunità di donne accanto a me. Le chiavi sono la comunità e la sorellanza”. Così Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata al Festival di Sanremo, quella delle cover e dei duetti, in conferenza stampa all’Ariston. “Abbiamo creato un gruppo reale di donne con cui ci incontriamo settimanalmente su Zoom che hanno vissuto la mia stessa esperienza. Questa malattia mi ha fatto capire il dono di avere una piattaforma e la visibilità. Il fatto di vedere che non sei l’unica ha un potere grandissimo, la mente aiuta a curarsi, è potentissima“. “L’ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemio ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

