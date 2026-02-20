Sanremo 2026 | Bianca Balti c’è Morgan dà forfait

Bianca Balti torna a Sanremo 2026, portando sul palco la sua esperienza nel mondo della moda. La modella sarà presente nella serata di venerdì, una decisione che ha sorpreso molti fan, considerando le recenti indiscrezioni sulle sue collaborazioni artistiche. Nel frattempo, Morgan ha deciso di non partecipare, lasciando spazio ad altre sorprese. La manifestazione si avvicina, e i dettagli sugli ospiti continuano a svelarsi lentamente.

Sanremo 2026, continua a delinearsi il quadro degli ospiti della kermesse, scelti da Carlo Conti. "Per me è una grande gioia ospitare di nuovo quest'anno nella serata del venerdì sera, Bianca Balti. Dopo un anno questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia", ha annunciato Conti ospite di Bruno Vespa nella trasmissione 'Cinque Minuti' su Rai1. Per una 'new entry', però, c'è anche una defezione: quella di Morgan. "Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76esimo Festival di Sanremo dedicata alle cover.