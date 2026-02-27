Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, la top model Bianca Balti ha condiviso di aver attraversato il momento più difficile della sua vita dopo aver concluso le cure oncologiche. La modella ha parlato apertamente del percorso emotivo che ha affrontato, sottolineando le sfide vissute nel periodo successivo alla terapia. La sua presenza come co-conduttrice al festival ha attirato l'attenzione di numerosi media.

La top model Bianca Balti, co-conduttrice al Festival di Sanremo, racconta in conferenza stampa il difficile percorso emotivo vissuto dopo la fine delle cure oncologiche. La top model italiana, co-conduttrice questa sera al Festival di Sanremo, si presenta in conferenza stampa e parla senza filtri. Senza paura. Con una sincerità che lascia senza parole. "L'ultimo anno è stato l'anno più duro della mia vita." Non dopo la diagnosi. Non durante la chemioterapia. Dopo. Quando tutti pensavano che il peggio fosse passato. Bianca racconta qualcosa che in pochi dicono ad alta voce: la fine delle cure non è la fine della battaglia. È l'inizio di un lutto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Bianca Balti a Sanremo 2026: “Dopo la chemio ho vissuto l’anno più difficile della mia vita”

Sanremo 2026, per Bianca Balti "anno più duro dopo la chemio, c'era il lutto di una vita che non c'è più"La quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata in gara ai duetti tra cantanti con le cover, sarà quella in cui Bianca Balti tornerà sul palco...

Leggi anche: “Dopo la chemio il periodo più difficile della mia vita”

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti a Sanremo 2026, Carlo Conti: Il suo anno di forza ed energia; Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia: l'annuncio di Carlo Conti.

Bianca Balti co-conduttrice di Sanremo: chi è, età, dove vive, la carriera da supermodella e il tumoreDopo dodici anni dal suo ultimo Festival di Sanremo Bianca Balti tornò come co-condruttrice del 2025 e ora, sempre a fianco di Carlo Conti ... msn.com

Bianca Balti torna a Sanremo 2026: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero. Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, ma non è così»Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice della serata duetti e cover e racconta l’anno più difficile della sua vita dopo la chemio: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero». Ogg ... vanityfair.it