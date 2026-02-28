Bezzecchi scatenato! In Thailandia si prende la prima pole del 2026 Marquez in scia

In Thailandia, il pilota dell'Aprilia ha conquistato la prima pole position del 2026 durante le qualifiche a Buriram, riuscendo a essere il più veloce. Marquez si è piazzato subito dietro di lui, distanziato di soli 35 millesimi. La sessione si è conclusa con il romagnolo al comando, davanti al campione del mondo.

Marco Bezzecchi scatenato. Il romagnolo dell'Aprilia ufficiale, che al mattino era pure scivolato un paio di volte, ha confermato la grande forma mostrata nella prima giornata di prove del GP di Thailandia e ha conquistato la prima pole position del 2026 della MotoGP. L'italiano ha preceduto la Ducati di Marc Marquez per soli 35 millesimi e l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Quarto il nostro Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Team Gresini, poi ci sono Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale e Pedro Acosta con la KTM. Alex Marquez un po' in ombra col settimo tempo, nono Franco Morbidelli. Giornata non perfetta per Pecco Bagnaia, rimasto fuori dalla Q2 col terzo tempo assoluto della Q1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

