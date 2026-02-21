LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez si prende la vetta Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative

Durante i test a Buriram, Alex Marquez ha conquistato la prima posizione con un tempo di 1’29”262, causando sorpresa tra i partecipanti. Bezzecchi, che lo segue a breve distanza, ha migliorato le sue prestazioni, mentre Bagnaia svolge prove comparative su diverse configurazioni. La sessione sta offrendo spunti importanti in vista delle prossime gare, con i piloti che spingono al massimo sui pneumatici e sulla messa a punto delle moto. La giornata prosegue con molte novità in pista.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez si prende la vetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Alex Marquez si rilancia con decisione e si porta davanti a tutti col tempo di 1’29?262, mettendosi alle spalle l’Aprilia di Bezzecchi di 200 millesimi e la Ducati VR46 di Di Giannantonio di 381. Bagnaia è quarto a 0?416, mentre Marc Marquez è ottavo a 0?633 dal tempo del fratello. 10.08 Marc Marquez rientra ai box, ma c’è il fratello Alex a mettersi in evidenza ora sulla Ducati Gresini e a stampare il 2° tempo odierno ad appena 66 millesimi da Bezzecchi. 10.07 Marc Marquez non migliora il suo crono, commettendo un errore nell’ultimo settore della pista.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta, bene Bagnaia e Bezzecchi. Si riparte alle 6.20Questa mattina a Sepang si sono appena conclusi i primi giri dei test MotoGP. LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marini sale in vetta davanti a Bagnaia. 4° Bezzecchi davanti a MarquezMarco Bezzecchi ha conquistato il miglior tempo nel test MotoGP di Buriram 2026, facendo registrare un giro in 1:30. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming; I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto. MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com Test Buriram day-1: Bagnaia leader davanti a Martin, 5° Marc Marquez – DIRETTALa cronaca minuto per minuto dell'azione in pista in Thailandia in occasione dei test della MotoGP sul circuito di Buriram ... formulapassion.it Fotogallery #MotoGP | La giornata inaugurale dei test di #Buriram x.com A Buriram riflettori su Jorge Martìn, finalmente dichiarato fit dai medici per i test MotoGP 2026 sulla Aprilia RS-GP No, a far parlare è ancora il mercato e, nello specifico, il futuro di Pecco Bagnaia: rotto il feeling con Ducati (pronta a ufficializzare il rinnovo con - facebook.com facebook