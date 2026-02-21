LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez si prende la vetta Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative Si torna a girare

Durante i test a Buriram, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, spingendo Bezzecchi a pochi decimi e Bagnaia a effettuare prove di confronto. La giornata è ripresa dopo un breve stop, quando si è verificato un problema tecnico alla moto di uno dei piloti. I meccanici hanno lavorato rapidamente per sistemare tutto e consentire ai piloti di tornare in pista. La sessione continua con i team concentrati sulle ultime regolazioni.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez si prende la vetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative. Si torna a girare