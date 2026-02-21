LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez si prende la vetta Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative Si torna a girare
Durante i test a Buriram, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, spingendo Bezzecchi a pochi decimi e Bagnaia a effettuare prove di confronto. La giornata è ripresa dopo un breve stop, quando si è verificato un problema tecnico alla moto di uno dei piloti. I meccanici hanno lavorato rapidamente per sistemare tutto e consentire ai piloti di tornare in pista. La sessione continua con i team concentrati sulle ultime regolazioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Fortunatamente tutto sembra essere ok, quindi si torna in pista e pit-lane riaperta. 10.37 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Alex Marquez Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:29.262 — 2 Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia Racing 1:29.462 +0.200 3 Fabio Di Giannantonio Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:29.643 +0.381 4 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:29.678 +0.416 5 Jorge Martin Aprilia Aprilia Racing 1:29.813 +0.551 6 Luca Marini Honda Honda HRC Castrol 1:29.840 +0.578 7 Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:29.850 +0.
