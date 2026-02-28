Bezzecchi conquista la prima pole del 2026 per Aprilia a Buriram Bagnaia arretra al 13º posto

Nelle qualifiche del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento del campionato mondiale MotoGP 2026, Bezzecchi ha ottenuto la prima pole position per Aprilia, mentre Bagnaia si è piazzato al 13° posto. I risultati delle sessioni di qualificazione hanno confermato le aspettative per questa gara di apertura.

Le qualifiche del Gran Premio della Thailandia, primo evento del campionato mondiale MotoGP 2026, hanno distribuito risultati che rispecchiano le previsioni, con protagonisti ancora una volta le moto italiane e i piloti di punta. La sessione ha mostrato come la competitività sia alta e l’assetto dei team si stia affinando rapidamente in vista della gara, prevista sotto un clima di grande attesa. Marco Bezzecchi, portacolori del team Aprilia, ha conquistato la pole position, segnando il miglior tempo nonostante due cadute nelle sessioni di qualificazione, la prima alla curva 3 e la seconda alla curva 12 durante la Q2. La sua perdita di prestazione derivata dall’incidente non ha impedito di mantenere un tempo di 1’28”652, superiore al record del circuito ma comunque sufficiente per primeggiare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marco Bezzecchi in pole position a Buriram! Marc Marquez in piazza d’onore, Bagnaia arretratoDoveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia.

