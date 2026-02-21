LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marc Marquez sale al comando davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Marc Marquez ha conquistato la testa dei test a Buriram, portando avanti un ritmo rapido e convincente. La sua performance ha sorpreso gli altri piloti, che cercano di adattarsi alle nuove condizioni della pista. Bagnaia e Bezzegchi seguono da vicino, tentando di migliorare i propri tempi. La sessione di prove si sta intensificando, mentre i piloti spingono al massimo per ottenere il miglior tempo possibile. La sfida tra i top rider si fa sempre più interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.54 Prosegue il run di Marc Marquez. Lo spagnolo vola nel T3 con 204 millesimi di record. Chiude in 1:30.151 e si mette al primo posto con 121 millesimi su Pecco Bagnaia. 04.51 Marc Marquez non si ferma e migliora ancora. Lo spagnolo fa segnare un 1:30.642 che lo porta al sesto posto a 370 millesimi. Quartararo 13° a 1.057. 04.48 Torna in azione Marc Marquez che si porta in 13a posizione in 1:31.403 a 1.131 dalla vetta. Il Cabroncito si rilancia e mette a segno un 1:30.915 a 643 millesimi da Bagnaia. 04.45 Bagnaia scatenato! Pecco piazza il record in ogni settore e mette a segno un 1:30.🔗 Leggi su Oasport.it

