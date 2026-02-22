Bertram Derthona Fioretti | Solidi e intensi in campo

Bertram Derthona ha conquistato una vittoria sorprendente grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. La squadra di coach Fioretti ha mostrato solidità e intensità, portando a casa il risultato contro avversari favoriti. I giocatori hanno lottato con forza in ogni fase della partita, spinti dalla voglia di superare le aspettative. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando i tifosi entusiasti e speranzosi per il prossimo impegno.

Il risultato di 84-78 ha testimoniano un approccio solido e compatto, che ha permesso ai padroni di casa di mantenere alta la pressione negli ultimi minuti. La squadra ha mostrato una performance offensiva efficace, riuscendo a sbagliare tiri facili ma ad aggiudicarsi punti con realizzazioni di maggiore difficoltà, dimostrando una notevole capacità di adattamento in corso d'opera. Uno dei principali punti di forza emersi è stato l'utilizzo intenso dei rimbalzi, che ha prodotto molte sponde di seconda chance in fase offensiva. Questo aspetto ha dato solidità e continuità alla squadra, offrendo occasioni di segnare anche in situazioni di difficoltà.