pagelle di bertram derthona tortona dopo la sfida con ea7 milano

Bertram Derthona Tortona ha subito una sconfitta contro EA7 Milano a causa di una prima metà sotto tono. La squadra ha faticato in attacco e ha concesso troppi punti in difesa, rallentando la rimonta nel secondo tempo. Nonostante gli sforzi, i padroni di casa non sono riusciti a invertire il risultato. La partita si è conclusa con una vittoria netta per gli avversari, lasciando spazio a riflessioni sulla strategia futura.

In una finale della Final8 si è osservata una partita caratterizzata da una partenza difficoltosa per Derthona, seguita da una rimonta costruita attraverso rotazioni mirate e una difesa raccordata che ha cambiato l’inerzia della gara. Le prestazioni hanno evidenziato individualità decisive e una gestione diversa dei ritmi, con un finale che ha premiato la tenacia del team. Il Derthona ha aperto con un inizio complicato, chiudendo la prima frazione in svantaggio pesante. All.Fioretti ha intercettato il momento e, intervenendo sulle rotazioni e sulle scelte difensive, ha guidato una rimonta che ha riaperto la contesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro TriesteL’incontro tra EA7 Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si è concluso con una vittoria sofferta per i milanesi, che hanno sofferto fino all’ultimo secondo.

LIVE Olimpia Milano-Tortona 59-62, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: timida reazione meneghina, la Bertram rimane a +3 dopo 30?L’incontro tra Olimpia Milano e Tortona si è concluso con un risultato di 59-62, dopo che Tortona ha mantenuto il vantaggio grazie a una schiacciata di Bolmaro in contropiede.

Olimpia Milano vs Bertram Derthona, diretta 2Q 47-45 2'' timeout2Q 47-45 : Subito Bertram da due 33-20 e poi Guduric servito da Ricci 35-20 dopo meno di 2', Bertram che sembra bloccata in attacco e così ci pensa Baldasso da tre ma ... pianetabasket.com

Bertram Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna 84-78 cronaca e highlights: Hubb riporta i piemontesi in finale! – VIDEOBertram Derthona Tortona - Virtus Olidata Bologna 84-78 cronaca e highlights: la squadra di Fioretti lotta e sogna la coppa. generationsport.it

L'EA7 Emporio Armani Milano è avanti 47 a 45 sulla Bertram Derthona Tortona alla fine del primo tempo Resta aggiornato attraverso stories, reel e statistiche sull'app di LBA bit.ly/lba-app_downlo… #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com

L'inno nazionale italiano prima della finale di Frecciarossa Final Eight Coppa Italia tra Olimpia MIlano e Bertram Derthona all'Inalpi Arena di Torino #basket - facebook.com facebook