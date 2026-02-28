A Bergamo si apre la serie dei quarti di finale dei playoff di volley, con la prima partita in programma domenica primo marzo alle 16. La squadra locale affronterà le campionesse del mondo per club, in una gara che segna l’inizio della fase decisiva della competizione. La sfida si svolgerà a Firenze, dove si svolge l’incontro tra le due formazioni.

VOLLEY. Domenica primo marzo (alle 16) il primo atto dei quarti di finale contro le campionesse del mondo per club. Tra le rossoblù ancora ai box Eze, verso il rientro Cese Montalvo e Kipp. Cervellin: «Ci giochiamo tutte le carte». «Mission impossible» Scandicci, atto primo. Domenica primo marzo (alle 16) il Volley Bergamo alza il sipario sull’avventura playoff sfidando le campionesse del mondo a Firenze, nella gara1 dei quarti. La stagione regolare ha lasciato in eredità l’infortunio a Eze, ancora ai box, mentre dovrebbero rivedersi Cese Montalvo e Kipp dopo l’influenza. Il pronostico è pesantemente sbilanciato a favore di Scandicci, ma Bergamo vuole mettere sotto pressione la corazzata e possibilmente tenere aperta la serie sino alla fine e senza rimpianti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, inizia la scalata al muro: a Firenze gara1 playoff contro Scandicci

