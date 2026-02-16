Finalmente la vittoria al tie break | il Volley Bergamo batte Firenze e blinda i playoff

Il Volley Bergamo 1991 ha conquistato la vittoria al tie break contro Firenze, grazie a un’ottima prestazione nel set decisivo. La squadra di Treviglio ha dato tutto, sfoderando un gioco incisivo e determinato, e ora si prepara ai playoff con maggiore fiducia. La gara si è accesa negli ultimi punti, quando i padroni di casa hanno reagito a un momento difficile, portando a casa il risultato che cercavano da tempo.

Treviglio. Ci voleva un match mozzafiato perché il Volley Bergamo 1991 festeggiasse la qualificazione ai Play Off Scudetto, obiettivo dichiarato stagionale da parte della società. E Bergamo ha deciso di regalarlo al suo pubblico di Treviglio con un tie break vincente, quel maledetto tiebreak che era costato finora ben 8 sconfitte. Questo vale di più, perché arrivato dopo aver rimontato da 0-2 Firenze, diretta rivale e affamata di rimonta. Con la vittoria (la quarta consecutiva di un finale in pieno crescendo) arriva anche la certezza del settimo posto in classifica a una giornata dal termine della Regular Season: ora resta soltanto l'attesa per capire quale sarà l'avversaria: sabato alle 20:30 passerella contro Macerata al PalaFacchetti e attesa per capire se l'avversaria al primo turno sarà Scandicci o Milano.