Aurora Brindisi chiude il 2025 con un netto successo | Monopoli superata 3-0 al Pala Zumbo
BRINDISI - L’Aurora Brindisi archivia l’ultima gara del 2025 con una vittoria netta e convincente. Sabato sera, al Pala Zumbo, le biancazzurre hanno superato l’Apulia Monopoli con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-15, 25-15) nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
