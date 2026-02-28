Belén Rodriguez a Sanremo con la giarrettiera gioiello si esibisce nella serata cover con Samurai Jay
Belén Rodriguez ha partecipato alla serata cover di Sanremo, esibendosi con Samurai Jay. Durante lo show, ha indossato una giarrettiera gioiello che ha attirato l’attenzione del pubblico. Dopo la sua apparizione a sorpresa nella terza serata, la showgirl è tornata sul palco dell’Ariston per la performance con il rapper. La sua presenza ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori presenti.
Dopo l'apparizione a sorpresa nella terza serata, Belén Rodriguez è tornata all'Ariston nella serata delle cover, per esibirsi con Samurai Jay. Nel suo look c'era un dettaglio accattivante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 con “Ossessione”. Nella serata cover “Baila Morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci“Baila Morena” è un brano iconico, immediatamente riconoscibile, con un’anima latina che si presta perfettamente a essere reinventata e potenziata.
Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata coverMilano, 27 febbraio 2026 – Belen Rodriguez è tornata al Festival di Sanremo per la quarta volta.
Belén Rodriguez a Sanremo con la giarrettiera gioiello nella serata cover con Samurai JayDopo l'apparizione a sorpresa nella terza serata, Belén Rodriguez è tornata all'Ariston nella serata delle cover, per esibirsi con Samurai Jay ... fanpage.it
Sanremo 2026, gaffe sul palco: Belén Rodríguez fuori tempo durante l’esibizione di Samura JayA Sanremo 2026 Belén Rodríguez inciampa sul palco durante l’esibizione di Samura Jay, creando un momento clamoroso che non è passato inosservato al pubblico e sui social. rds.it
