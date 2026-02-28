Belén Rodriguez a Sanremo con la giarrettiera gioiello si esibisce nella serata cover con Samurai Jay

Belén Rodriguez ha partecipato alla serata cover di Sanremo, esibendosi con Samurai Jay. Durante lo show, ha indossato una giarrettiera gioiello che ha attirato l’attenzione del pubblico. Dopo la sua apparizione a sorpresa nella terza serata, la showgirl è tornata sul palco dell’Ariston per la performance con il rapper. La sua presenza ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori presenti.