Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 con Ossessione Nella serata cover Baila Morena con Belén Rodríguez e Roy Paci

Samurai Jay fa il suo debutto a Sanremo 2026 con il brano "Ossessione". Il rapper sale sul palco del Teatro Ariston per la prima volta, portando una canzone che rappresenta un momento importante della sua carriera. La serata cover con Belén Rodríguez e Roy Paci ha aggiunto un tocco di spettacolo in più, mentre lui si prepara a mostrare tutto il suo stile senza filtri.

Samurai Jay debutta per la prima volta in gara alla 76ª Festival di Sanremo con “Ossessione”, brano che lo porterà sul palco del Teatro Ariston a febbraio e che segna un passaggio importante nella sua traiettoria: una dichiarazione di identità sonora, personale e senza compromessi. E nella serata di venerdì 27 febbraio, quella dedicata alle cover, l’artista alzerà ulteriormente l’asticella con una scelta esplosiva: “Baila Morena” di **Zucchero, interpretata insieme a due ospiti d’eccezione — Belén Rodríguez e Roy Paci — per una performance che promette ritmo, carisma e un’energia scenica fuori scala. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Samurai Jay salirà sul palco del Teatro Ariston per cantare Baila Morena, accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci.

Samurai Jay si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

