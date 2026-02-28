Bayern Monaco Oded Kattash è l' allenatore giusto per la prossima stagione?

Il Bayern Monaco sta prendendo in considerazione diversi profili di allenatori per la prossima stagione e tra questi si trova anche Oded Kattash. La società sta analizzando le caratteristiche dei vari candidati e Kattash, con il suo background internazionale, viene visto come uno dei possibili nomi per la panchina. La decisione finale sulla scelta dell’allenatore non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il Bayern Monaco sta valutando profili di rilievo internazionale per la gestione della panchina e Oded Kattash emerge come potenziale candidato in grado di raccogliere l'eredità di Svetislav Pešic. L'interesse, riportato dai media israeliani, è descritto come concreto e orientato a una soluzione capace di rafforzare il progetto sportivo del club bavarese. Secondo i media israeliani, il Bayern ha manifestato un interesse concreto per l'allenatore del Maccabi Tel Aviv, individuandolo come la scelta ideale per proseguire la linea tecnica prevista. Il profilo viene presentato come in grado di raccogliere un'eredità significativa legata al ruolo. Nonostante Kattash sia rimasto a Tel Aviv grazie al forte sostegno di tifosi e spogliatoio, il suo futuro in Israele resta incerto.