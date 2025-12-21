Tempo di lettura: 3 minuti Acqua pubblica, a Napoli scatta la mobilitazione dei movimenti. Domani è in programma il consiglio comunale, e in aula approda la proposta di delibera sull’Abc, contenente le modifiche allo statuto dell’azienda idrica. Secondo il Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica serve a “stravolgere l’azienda speciale Abc ed aprire di fatto le porte al mercato”. I comitati, infatti, vedono in prospettiva “ la trasformazione in Spa, primo passo verso la privatizzazione”. Sul punto, il sindaco Gaetano Manfredi ha lanciato rassicurazioni, respingendo le accuse. I movimenti però la vedono in modo diverso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Statuto Abc Napoli, modifiche in consiglio comunale: sit-in di protesta dei comitati Acqua Pubblica

Leggi anche: Azienda Speciale di Terracina, all’unanimità il Consiglio approva le modifiche allo statuto

Leggi anche: Oggi il Consiglio comunale di Milano vota la vendita di San Siro, presidio dei comitati in piazza: “Fermatevi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’acquedotto Abc Napoli cambia statuto e potrà essere Spa. Rivolta dei comitati, si dimette la presidente - L’Abc Napoli, l’azienda speciale dell’acqua pubblica che gestisce acquedotto e fognature, cambia statuto. fanpage.it

Protesta a Napoli di padre Alex Zanotelli per l'acqua pubblica - Protesta a Napoli del padre comboniano Alex Zanotelli contro la modifica dello statuto dell'azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo delle acque, Abc (Acqua Bene Comune) che la giunta ... ansa.it

INSEGNA BANCO DI NAPOLI FONDI A TORINO, VERBANIA… Intesa Sanpaolo a Napoli finge ancora di avere un collegamento con il territorio. Una forma di pubblicità ingannevole che ho personalmente denunciato all’Antitrust. Ma gli utili girati alle fondazion - facebook.com facebook