Emergenza Esquilino i comitati lanciano un sit-in | Basta insicurezza e degrado

I recenti episodi di aggressione e degrado nell’area di Esquilino, in particolare nei pressi di Termini, hanno portato i residenti a protestare. I comitati locali hanno annunciato un sit-in per chiedere maggiori interventi e sicurezza. La situazione ha riacceso l’attenzione sulla difficile condizione del quartiere, evidenziando la necessità di azioni concrete per migliorare il decoro e la tranquillità dell’area.

"Abbiamo deciso di organizzare un sit-in perché non ne possiamo più dei problemi di insicurezza e di degrado che riguardano il territorio" ha spiegato Giovanni Dettori, del comitato Rione Esquilino. "Dall'inizio dell'anno sono stati almeno tre i pestaggi, perché c'è stato anche un turista tedesco aggredito e lasciato quasi 'in mutande' lo scorso 8 gennaio". Ma non ci sono soltanto le recenti, feroci aggressioni. Chi sta lanciando la mobilitazione, prevista per le ore 11 di sabato 17 gennaio ai giardini Calipari di Piazza Vittorio, non lo fa solo perché preoccupato dagli ultimi episodi di cronaca.

Da Piazza Pepe all'Esquilino: non è un'emergenza, è una visione Negli ultimi giorni si torna a parlare di Piazza Pepe come di un luogo "abbandonato", di degrado e di emergenza. Ma chi ha vissuto davvero questo spazio sa che la realtà è un'altra.

