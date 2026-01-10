Padova scomparsa dal 6 gennaio la 22enne Annabella Martinelli | ricerche in corso

A partire dal 6 gennaio, le autorità stanno conducendo le ricerche per trovare Annabella Martinelli, 22enne di Padova scomparsa a Teolo. La giovane è uscita di casa in bicicletta intorno alle 20 e da allora non si hanno più sue notizie. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze della sua scomparsa e trovare eventuali tracce utili alle indagini.

Ricerche in corso a Teolo, in provincia di Padova, per Annabella Martinelli, una 22enne padovana della quale non si hanno notizie dalla sera del 6 gennaio quando, intorno alle 20, è uscita dalla propria abitazione allontanandosi in bicicletta. Le ricerche vengono svolte dai Vigili del fuoco e dalla squadra del Soccorso alpino di Padova. Dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, che non è più raggiungibile dal giorno seguente, risulta interessata la zona di Teolo, dove si è concentrata adesso la ricerca. Attivati ieri sera, sabato, dalla Prefettura di Padova, i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando la sentieristica e battendo l'area circostante.

Padova, scomparsa studentessa di 22 anni: mobilitazione social per Annabella Martinelli, ricerche in corso - Iscritta a giurisprudenza a Bologna, è uscita di casa a Padova il 6 gennaio in bicicletta. corrieredelveneto.corriere.it

Annabella Martinelli scomparsa da giorni: si cerca la studentessa 22enne - Teolo e Padova in ansia per Annabella Martinelli, 22enne scomparsa dal 6 gennaio. nordest24.it

Studentessa dell’ #Unibo scomparsa, si cerca Annabella Martinelli residente a #Padova. La ragazza ha 22 anni e non si hanno più sue notizie dal 6 gennaio. L’appello dei familiari: “Chiunque l’abbia vista o abbia notato la sua bicicletta è pregato di contattarci - facebook.com facebook

