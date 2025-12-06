Portici 16enne scomparsa dopo la scuola | ricerche in corso per Suamy Rispoli

Grande apprensione a Portici per la scomparsa di Suamy Rispoli, 16 anni, svanita nel nulla lo scorso 2 dicembre dopo essere uscita da scuola. La giovane non ha fatto rientro nella casa famiglia in cui vive da gennaio, in seguito a un provvedimento del Tribunale dei Minorenni che aveva sospeso la potestà genitoriale alla madre. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Portici, 16enne scomparsa dopo la scuola: ricerche in corso per Suamy Rispoli

