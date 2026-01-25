La Libertas apre il 2026 con la prima partita della serie

Prima gara del 2026 al " Palatagliate " per la Libertas che, questo pomeriggio, alle 18, affronta Giga Energia Invictus. I biancorossi di Piochi arrivano dalla vittoria nella prima giornata di ritorno sul parquet del Castelfranco Frogs che ha permesso di riprendere il cammino, dopo la sconfitta nell’ultima giornata d’andata contro Studio Arcadia Valdicornia. Sarà un match molto interessante, tra due roster che occupano posizioni diverse di classifica: la Libertas si trova al quinto posto a 22 punti, mentre la Libertas Academy Livorno, questo il nome del club avversario, sono un po’ più indietro, con 16 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "Dr1» maschile. Libertas vuole avere più Energia di Livorno. Piochi: "Mi aspetto un passo avanti dal roster»

