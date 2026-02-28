basket serie c i titani di fronte alla capolista angels contro il fanalino di coda

I Titani si preparano a sfidare la capolista nel campionato di serie C di basket, mentre gli Angels, dopo aver vinto in trasferta contro Pisaurum, sono pronti a scendere in campo ancora questa sera a Pedaso alle 21. La partita tra queste due squadre rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe determinate a ottenere risultati significativi.

Gli Angels hanno tratto profitto della settimana di pausa andando a sbancare nel recupero la tana del Pisaurum, la palestra Baia Flaminia di Pesaro, e stasera si trovano a dover affrontare una nuova trasferta, quella a Pedaso (ore 21.15, arbitri Sisi e Sampaolesi). La classica partita formato trappola, perché i marchigiani, neopromossi in C in questa stagione, sono attualmente ultimi in classifica ma non di rado hanno mostrato grinta e gioco energico, il pericolo pubblico numero uno rimane il play Carlo Ortenzi (14.9 a gara), con la squadra che però fatica tantissimo in attacco (60 segnati di media, ultimi nel girone). Impegno di difficoltà opposta per la Pallacanestro Titano, che oggi ospiterà la capolista Osimo al Multieventi Sport Domus di Serravalle (ore 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

