Serie C Titani alla prova Montegranaro Angels contro Porto Sant’Elpidio

Questa sera i Titani tornano in campo al Multieventi per la seconda partita di fila. Dopo il derby vinto, affrontano la Sutor Montegranaro alle 18. La squadra di casa vuole continuare a dimostrare il suo valore, mentre gli avversari cercano di mettere in difficoltà i padroni di casa. La partita promette battaglia e tensione, con entrambe le squadre che puntano a conquistare i due punti.

Una Pallacanestro Titano galvanizzata dal derby gioca la seconda partita consecutiva al Multieventi, dove oggi arriva la Sutor Montegranaro (ore 18.30, arbitri Di Lello e Loglisci). Guarda in alto, il gruppo di coach Rossini (in foto Macina), soprattutto per avvicinare un avversario avanti di sei punti in classifica e vincente 65-57 nel match del girone d’andata. Sono tre gli elementi da tenere maggiormente d’occhio. Il primo è il play argentino Franco Bazani, con un recente passato anche in B Interregionale e capace di mettere a referto 15.8 punti a partita. Il top scorer è la guardia Roberto Marulli, anche lui negli anni in categorie superiori e oggi leader della Sutor con 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

