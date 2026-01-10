I Titani ritrovano Fossombrone. Angels contro la capolista Osimo.

La Serie C riparte con le sfide di ritorno per Angels e Titans, che si preparano ad affrontare due partite impegnative contro avversari di alta classifica. Gialloblù e biancazzurri si confrontano con squadre dotate di roster competitivi, in un contesto di grande equilibrio. Gli incontri rappresentano un momento importante per entrambe le formazioni nel proseguimento della stagione.

Ricomincia la Serie C e per Angels e Titans è già tempo di girone di ritorno. Gialloblù e biancazzurri sono attesi a due impegni tutt’altro che semplici contro due squadre più avanti in classifica e con un roster di qualità. La Pallacanestro Titano di coach Rossini ospita oggi Fossombrone (ore 18.30 al Multieventi, arbitri Gregori e Romanella) e la mente va al match d’andata, quello dell’esordio in campionato, in cui Macina e compagni riuscirono a mettere insieme un gran colpo esterno (57-70, 16 di Felici) che in questo momento ha valore doppio. Con un successo oggi, i Titans raggiungerebbero i diretti avversari in classifica e potrebbero farsi forza di un pesante 2-0 negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

