Basket serie B interregionale Baskérs sfida salvezza in Puglia

I Baskérs Forlimpopoli sono pronti a affrontare una delicata partita di serie B interregionale in Puglia. Dopo la trasferta di Bisceglie, la squadra tornerà in campo questa sera alle 18 a Canosa, in una sfida decisiva per mantenere la posizione in classifica e garantirsi un futuro più tranquillo nel campionato.

Trasferta da non sbagliare per i Baskérs Forlimpopoli, che a una settimana di distanza dalla lunga trasferta di Bisceglie, tornano questa sera in campo, alle 18, ancora in Puglia, sul campo di Canosa, per una sfida fondamentale in chiave salvezza. I pugliesi, infatti, sono reduci da sei sconfitte consecutive, di cui l’ultima tra le mura amiche nello scontro diretto contro Pescara (66-80). Punto di riferimento dell’attacco pugliese è la guardia ucraina Illia Zaiets, con una lunga esperienza italiana, che viaggia ad oltre 17 punti di media, mentre il resto del gruppo è formato da giovanissimi nati nel 2004 e nel 2005: Di Camillo è l’unico oltre la doppia cifra di media (13 punti a gara), mentre hanno impatto anche il play Perella e l’esterno Sipovac. Sport.quotidiano.net

