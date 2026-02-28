Basket OraSì in campo contro San Severo ma sono tante le assenze | Dovremo essere uniti

L’OraSì Basket Ravenna sfiderà domani alle 18:00 la Cestistica San Severo nella 29ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. La squadra giallorossa affronterà la partita con diverse assenze e ha dichiarato che sarà fondamentale mantenere l’unità. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un impegno importante per entrambe le squadre.

Coach Auletta: "È un momento delicato della stagione. In passato ci è già capitato di avere defezioni, ma in questo caso pesano ancora di più" L’OraSì Basket Ravenna si prepara ad affrontare, domani alle ore 18:00, la 29ª giornata del campionato di Serie B Nazionale con la trasferta sul campo della Cestistica San Severo. Un momento delicato per i giallorossi, alle prese con le assenze di Gabriel Dron e Alessandro Naoni che hanno abbandonato il parquet per infortunio nella scorsa partita. Alla vigilia della gara, coach Andrea Auletta ha analizzato così il momento della squadra: “È un momento delicato della stagione. In passato ci è già... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

