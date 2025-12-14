Basket Serie B Nazionale San Giobbe davanti all’ostacolo Fabriano Zanco | Dovremo essere concentrati provando a limitare le loro caratteristiche

La partita di Basket Serie B Nazionale tra San Giobbe e Fabriano si preannuncia intensa, con i padroni di casa determinati a superare l'ostacolo. Zanco sottolinea l'importanza della concentrazione e del contenimento delle caratteristiche di una squadra rinnovata, rafforzata da nuovi talenti come Abega e Wojciechowski, che hanno già portato energia e dinamismo.

"Fabriano è una squadra che si è rinnovata. Ha preso due giocatori importanti come Abega e Wojciechowski e l’energia che hanno portato i nuovi arrivati si è vista subito. Sono quelle situazioni che possono cambiare il corso di una stagione e quindi mi aspetto una squadra che giocherà a viso aperto, consapevole di voler portare a casa due punti che sarebbero per loro fondamentali. Dovremo essere attenti e concentrati, cercando di limitare le caratteristiche principali dei nostri avversari ed il loro modo di giocare fatto di grandissima intensità ed energia". Sono state queste le prime parole di coach Nicolas Zanco nella conferenza stampa di presentazione della partita che la sua Umana San Giobbe gioca oggi a Chiusi, palla a due alle 18; Luzio di Cernusco sul Naviglio, Martinelli di Brescia e Quadrelli di Santa Maria Hoè gli arbitri. Sport.quotidiano.net

