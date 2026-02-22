tante assenze ma non siamo preoccupati vogliamo continuare a lottare uniti e convinti

Agenore Maurizi evidenzia che la presenza di numerose assenze non preoccupa, poiché la squadra si impegna a lottare unita. Spiega che affrontare tre partite in una settimana richiede grande organizzazione e resistenza. La squadra si concentra sulla partita di Pomezia, consapevole delle sfide e delle difficoltà. Maurizi sottolinea l'importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, nonostante le assenze. La gara si avvicina con un forte desiderio di ripartire.

Agenore Maurizi presenta la partita di Pomezia cominciando con una lunga e doverosa premessa: "In serie D ci sono 162 squadre, due sono in finale di Coppa e una di queste è l’ Ancona, evidentemente il percorso dell’Ancona verso la finale è stato molto importante, e gestito in un determinato modo, perché gestire tre partite in una settimana non è mai facile per nessuno. Basta guardare Inter e Juventus dopo una partita importante di campionato tra di loro. Questo la dice lunga sul recupero. Poi: a Pistoia ho messo in campo una squadra di titolari. Questi ragazzi sono straordinari. E tutti titolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siamo partiti a fari spenti e così vogliamo continuareIl Derthona ha deciso di partire senza grandi proclami, e vuole mantenere questa strategia anche in questo momento.

