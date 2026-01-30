Basket giovanile Bondi derby amaro per l’under 17 | la Scuola Basket si impone nettamente

Questa sera si è giocato il derby under 17 tra Scuola Basket e l’altra squadra. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la Scuola Basket, lasciando l’under 17 di Ferrara ancora a zero punti dopo due sconfitte di fila. La squadra di Ferrara aveva bisogno di una svolta, ma alla fine ha dovuto fare i conti con una prestazione difficile e una sconfitta amara.

Si scrolla di dosso, e lo fa alla grande, i due ko consecutivi la formazione under 14 nata dalla collaborazione con Despar 4 Torri e Scuola Basket Ferrara all'interno del progetto In & Young. A Ravenna, i padroni di casa dello Junior Basket reggono l'urto solamente nel primo quarto, chiuso in vantaggio 19-16: il parziale firmato da capitan Frignani regala la fuga ai biancazzurri (32-41 all'intervallo), che dilagano fino al rotondo 55-85 del quarantesimo minuto. Esce da un periodo negativo anche la Vis under 17 di coach Brilli, che prima di trovare il largo successo con la Pallacanestro Sangiorgio incappa però in due stop esterni.

