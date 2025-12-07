basket femminile in serie a1 vincono roseto schio campobasso e broni

Si è conclusa oggi l’undicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo la vittoria ieri del Derthona contro Brescia, oggi in campo sono scese tutte le altre squadre, a esclusione di Venezia, che riposava. Ecco come è andata. Nell’anticipo di mezzogiorno arriva la netta vittoria di Roseto in casa contro Sassari, con le padrone di casa che dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio (16-14) scappano via nei secondi dieci minuti del match, andando al riposo sul 46-33. Dopo un terzo quarto dove Sassari limita i danni, recuperando due punti, nell’ultimo parziale scappa definitivamente via Roseto e si impone per 88-66. 🔗 Leggi su Oasport.it

