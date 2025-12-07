Basket femminile in Serie A1 vincono Roseto Schio Campobasso e Broni
Si è conclusa oggi l’undicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo la vittoria ieri del Derthona contro Brescia, oggi in campo sono scese tutte le altre squadre, a esclusione di Venezia, che riposava. Ecco come è andata. Nell’anticipo di mezzogiorno arriva la netta vittoria di Roseto in casa contro Sassari, con le padrone di casa che dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio (16-14) scappano via nei secondi dieci minuti del match, andando al riposo sul 46-33. Dopo un terzo quarto dove Sassari limita i danni, recuperando due punti, nell’ultimo parziale scappa definitivamente via Roseto e si impone per 88-66. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una festa della pallacanestro femminile con la Scuola Basket Arezzo
Open day di basket femminile con la Scuola Basket Arezzo: il 20 settembre una giornata per aspiranti cestiste
Mattarella riceve la nazionale femminile di Basket: "Il vostro un Bronzo che vale Oro"
Under 15 femminile - Girone Elite - Jungle Team Palestrina 54 - Jr Basket Roma 47 dts Parziali: 16-6, 11-20, 12-6, 7-14, 8-1 Jungle Team Palestrina: Bangrazi, Pinci 2, Trentini 4, De Angelis 9, Capparucci 9, Puccica 12, Carpineta, Anconitano, Di Tullio 18. A - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile: troppo Derthona per il Brixia nell’anticipo di Serie A1 - 38: basta il punteggio per definire i termini di quanto accaduto alla Nova Arena di Tortona tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket ... Riporta oasport.it
Serie A1 femminile - La presentazione della decima giornata 2025-2026 - Si parte sabato alle 18 con l'anticipo tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket (FLIMA). Secondo pianetabasket.com
Basket femminile, la Serie A1 torna subito in campo nel weekend. Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Reyer Venezia - Dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì sera, la Serie A1 di basket femminile ritorna subito in campo per la decima giornata della regular ... oasport.it scrive