Basket Divisione regionale 2 turno da dimenticare La Cisa Pontremoli incassa la quarta sconfitta

La Cisa Pontremoli torna a perdere in modo pesante nel campionato di basket regionale di seconda divisione. La squadra di Pontremoli subisce la quarta sconfitta consecutiva, questa volta contro la Libertas Montale, che si impone con un netto 71-49. La partita si mette subito male per i pontremolesi, che faticano in attacco e non riescono a contenere gli avversari. I giocatori più in evidenza tra i locali sono Martini e Vannucchi, ma la squadra nel suo complesso non riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Una

Libertas Montale 71 La cisa service 49 LIBERTAS MONTALE: Martini 10, Acciaoli 4, Querci 6, Ieri 7, Aquili 8, Macini 2, Evotti 3, Manfra 9, Cappellini 1, Bianchi 6, Palatiello, Vannucchi. All.: Piperno. PONTREMOLESE: Plaia 4, Morillo 18, Gonzales Espinal 3, Adamo 12, Spagnoli 10, Ferdani 2, Coduri, Fenucci, Montano. All.: Novelli. Parziali: 18-22, 21-13, 23-10, 9-4. MONTALE – La prima giornata di ritorno segna la quarta sconfitta consecutiva per la Cisa Service Pontremolese del coach Novelli, impegnata nella Divisione regionale 2. Sul difficile campo della Libertas Montale, i gialloblù lunigianesi hanno disputatoo una buona prima metà di gara, andando all'intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze.

