L’Italia può vincere il medagliere agli Europei di nuoto? Le carte nell’ultima giornata di azzurri Olanda e Gran Bretagna
Ultima giornata di gare agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia. Un day-6 in cui l’Italia ha tante possibilità per andare a medaglia e cambiare la situazione nel medagliere. Attualmente, la formazione guidata dal Direttore tecnico, Cesare Butini, è in seconda posizione con 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi (10 podi), alle spalle dei Paesi Bassi (6-4-1) e davanti alla Gran Bretagna (3-3-4). L’Ital-nuoto ha le possibilità di centrare la top-3 nelle seguenti specialità: 400 misti uomini. 4×50 mista uomini. 4×50 mista donne. 50 dorso donne. 50 dorso uomini. 50 stile libero donne. 50 stile libero uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it
