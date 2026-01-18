Tra poche ore si concluderanno le gare degli Europei di short track a Tilburg, dove atleti come Fontana e Sighel si preparano a sfidare le squadre olandesi. Segui in diretta l’ultima giornata di semifinali e finali, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare e i risultati principali. Restate con noi per non perdere nessuna emozione di questa fase finale dei campionati continentali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio delle ultime gare di semifinali e finali agli europei di short track di Tilburg, con l’Olanda padrone di casa che al momento sta dominando. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Tilburg nei Paesi Bassi. L’ ultima giornata degli Europei di short track di Tilburg chiude una rassegna continentale che, a poco più di un mese dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha assunto contorni fortemente indicativi più per il percorso che per il semplice medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio dell’ultima giornata di gare, Fontana e Sighel sfidano gli olandesi

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte

Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei di short track 2026. Seguiremo gli aggiornamenti sulle gare in corso, con particolare attenzione agli azzurri e ad Arianna Fontana, in un contesto competitivo in Olanda. Restate con noi per gli sviluppi e le novità di questa giornata di gare.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, test pre-olimpico per Arianna Fontana

Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei di short track 2026. Seguiremo le gare degli azzurri, in un confronto importante con gli olandesi, e il test pre-olimpico di Arianna Fontana. Rimanete aggiornati sugli sviluppi in tempo reale attraverso questa pagina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ATHENS Vlog : Summer Chill Vibes, Acropolis, Panathenaic Stadium & Vibrant City Night

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com