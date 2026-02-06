Goretzka rifiuta un top club europeo la Serie A pronta a sfruttare l' occasione a parametro zero

Il centrocampista tedesco Leon Goretzka ha deciso di non trasferirsi a un grande club europeo, lasciando il suo futuro ancora aperto. Il suo contratto scade a giugno e, per ora, non ha firmato nulla di nuovo. La Serie A si prepara a provarci, pronta a portarlo in Italia a parametro zero. La sua scelta ha sorpreso molti, soprattutto perché il mercato di gennaio si è chiuso senza nessuna trattativa concreta. Ora si aspetta di capire quale strada prenderà Goretzka nei prossimi mesi.

Il mercato di gennaio si è chiuso con una mossa mancata che richiama l'attenzione sul centrocampo europeo: Leon Goretzka, in occasione del suo 31esimo compleanno, ha respinto l'offerta dell'Arsenal e proseguirà la sua avventura al Bayern Monaco fino al 30 giugno 2026. Una scelta che combina elementi operativi e strategici, con l'obiettivo di preservare continuità e rendimento in vista della prossima stagione. La decisione non è nata solo da una valutazione sportiva: la continuità con la Baviera rappresenta una opportunità di mantenere lo status competitivo in un periodo cruciale per la Nazionale tedesca in chiave mondiale 2026.

