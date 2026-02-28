Base Usa di Sigonella richiamo alla prudenza | Restate vigili

La base statunitense di Sigonella ha inviato un messaggio ufficiale rivolto a tutto il personale militare, civile e alle loro famiglie, invitando alla prudenza e alla vigilanza. L’avviso sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione in un momento di particolare attenzione sulla sicurezza. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato reso noto rispetto al contenuto del messaggio.

La base statunitense di Naval Air Station Sigonella (Catania) ha diffuso un avviso rivolto a tutto il personale militare e civile, esteso anche ai familiari. Nel comunicato pubblicato sui canali social ufficiali si legge: “Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili”. La nota precisa inoltre che, pur in assenza di minacce specifiche e credibili, l’attenzione deve restare alta perché la vigilanza rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza individuale e collettiva. Il messaggio è stato diffuso dopo l’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. Tuttavia, secondo quanto appreso, all’interno della base il livello di allerta non è stato modificato e non si è registrato alcun innalzamento delle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Israele-Usa-Iran, se torna in scena Sigonella…Quando si parla di un confronto diretto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il nome di Sigonella torna sempre sul tavolo.

L’Iran ha risposto all’attacco bombardando una base Usa. In Israele le sirene suonano per il timore di una ritorsione iraniana. - facebook.com facebook

L'esercito statunitense inizia il ritiro dalla base strategica di Qasrak nel nord-est della Siria. Intanto, gli USA stanno trasferendo truppe e mezzi verso il nord dell’Iraq @CostanzaSpocci x.com