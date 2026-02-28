Barty Colucci da Ceglie a Sanremo | La radio è il mezzo più meritocratico e non morirà mai

Barty Colucci, originario di Ceglie, si prepara a partecipare a Sanremo. Da sempre appassionato di radio, afferma che si tratta del mezzo più meritocratico e che non morirà mai. Alcuni entrano nel mondo radiofonico per caso, altri, invece, lo seguono con dedizione fin dall'infanzia. La sua esperienza e il suo percorso sono al centro di questa vicenda.

C’è chi arriva alla radio per caso e chi, invece, la coltiva come un’ossessione felice fin da bambino. Barty Colucci appartiene alla seconda categoria. Nato a Ceglie Messapica e romano d’adozione da oltre venticinque anni, ha trasformato una passione giovanile notturna con le cuffiette nelle orecchie, le emittenti locali pugliesi come sottofondo, in una professione costruita con metodo, studio e soprattutto pratica quotidiana e tanta tanta autocritica. Colucci vanta una prima formazione nel mondo circense e nella comico-terapia diventando clown terapeuta, ha una laurea in comunicazione d’impresa e ha studiato musica suonando chitarra, pianoforte e batteria, ma è nella radio che ha trovato la sua casa: «È il mezzo più meritocratico che esista», sostiene «se non sai fare radio o non credi in quello che dici, si sente subito». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

