baroni e barba sulla via del rientro in campo albinoleffe crash test vicenza sempre out ferrarini gusu e ciko

Baroni e Barba si preparano a tornare in campo, mentre l’AlbinoLeffe affronta il Vicenza in un match importante in casa alle 14.30. I precedenti tra le due squadre sono 33, con 14 vittorie per il Vicenza, 12 pareggi e 7 successi per l’AlbinoLeffe. Sono ancora out Ferrarini, Gusu e Ciko.

ZANICA (Bergamo) Big match in casa alle 14.30 per l’AlbinoLeffe: arriva la capolista Vicenza. I precedenti sono 33 (18 in B, 13 in C, 2 in Coppa Italia): 14 vittorie per gli ospiti, 12 pareggi, 7 successi per la Celeste. La capolista dell’ex atalantino Fabio Gallo fin qui ha perso una sola gara, due domeniche fa, ma ha il comando della classifica saldamente in pugno. L’ AlbinoLeffe è pero reduce da cinque risultati utili di fila che sembrano aver dato una svolta rispetto all’andata, tanto che la classifica è migliorata (+5 dalla zona playout). Oggi sarà importante non perdere per confermare questo salto di qualita contro una corazzata. Lopez, come sempre, avrà diversi assenti: Boloca, Lupinetti, Gusu e Ciko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Clamoroso Williams, niente test a Barcellona: avrebbe fallito i crash testA pochi giorni dal via dei test pre-stagionali di Barcellona, arriva la prima clamorosa sorpresa del 2026: la Williams ha annunciato che salterà il...

Formula 1, c’è già la prima sorpresa: la Williams non parteciperà ai test a Barcellona. “Problemi al telaio, non ha superato i crash test”La stagione di Formula 1 deve ancora ufficialmente cominciare, ma nei giorni in cui diverse scuderie stanno svelando le loro monoposto, c’è già una...

Baroni, tensione altissima in sala stampa: tutto quello che non vi hanno detto sulla liteDopo Lazio-Torino, al termine della conferenza del tecnico, è esplosa la tensione tra due giornalisti a cui lo stesso Baroni ha partecipato da lontano Lazio-Torino, conferenza stampa postpartita. calciomercato.it

Pagina 2 | Baroni: Non mi piace guardare indietro, siamo alla ricerca di costanza. E sul rigore di Asllani...Baroni: Rigoristi? Vlasic e Asllani i primi Il tecnico del Torino ha analizzato anche la situazione relativa ai rigoristi granata, soffermandosi poi sull'errore di Asllani negli ultimi istanti del ... tuttosport.com

Match valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 tra Torino e Lazio. Momento delicatissimo per i granata: dopo il pesantissimo KO con il Genoa è arrivato l’esonero di Baroni, con la panchina affidata a Roberto D’Aversa. La situazione di classifica è sul - facebook.com facebook

Ora è anche ufficiale: #Torino, esonerato #Baroni x.com