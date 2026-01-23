Formula 1 c’è già la prima sorpresa | la Williams non parteciperà ai test a Barcellona Problemi al telaio non ha superato i crash test

La stagione di Formula 1 si apre con una notizia inattesa: la Williams non prenderà parte ai test di Barcellona a causa di problemi al telaio, che non ha superato i crash test. La squadra ha comunicato che questa circostanza impedirà alla vettura di essere presente alle sessioni di prova previste nei prossimi giorni, segnando un inizio di stagione caratterizzato da imprevisti.

La stagione di Formula 1 deve ancora ufficialmente cominciare, ma nei giorni in cui diverse scuderie stanno svelando le loro monoposto, c’è già una prima sorpresa: la Williams non parteciperà ai test di cinque giorni che si svolgeranno al Montmelò, a Barcellona. “L’Atlassian Williams F1 Team ha deciso di non partecipare al test shakedown della prossima settimana a Barcellona a seguito dei ritardi nel programma FW48?, si legge in una nota del team di Formula 1 britannico. Alla base della decisione – come riportato da La Gazzetta dello Sport – c’è una motivazione ben precisa: la scuderia non ha superato i crash test FIA, necessari per permettere ai piloti di scendere in pista in qualsiasi test ufficiale organizzato dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Clamoroso Williams, niente test a Barcellona: avrebbe fallito i crash testIl team Williams, con motorizzazione Mercedes, non parteciperà ai test di Barcellona a causa di problemi riscontrati durante i crash test.

