Incidente a Fiumicino | 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista è in gravi condizioni
Un incidente a Fiumicino ha coinvolto un 13enne, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile mentre scendeva dal bus. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Incidente a Fiumicino dove un 13enne è stato investito da un'automobilista. Il ragazzino è stato elitrasportato in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli. I fatti sono accaduti intorno alle 14 di martedì 13 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Torre in Pietra-Palidoro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Incidente a Orbassano: ragazzo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è in condizioni molto gravi
Leggi anche: Paura in strada, ragazzina scende dal bus e viene investita da un'auto. Portata in ospedale
#Viabilità | #Incidente | #Roma Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti @Emergenza24 | #Luceverde x.com
FIUMICINO ONLINE - Maltempo, scatta l’allerta: chiuse le banchine del Tevere e traffico in tilt. Albero cade a Torrimpietra, incidente sulla Via Aurelia: un ferito ... Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.