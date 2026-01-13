Incidente a Fiumicino | 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista è in gravi condizioni

Un incidente a Fiumicino ha coinvolto un 13enne, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile mentre scendeva dal bus. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente a Fiumicino dove un 13enne è stato investito da un'automobilista. Il ragazzino è stato elitrasportato in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli. I fatti sono accaduti intorno alle 14 di martedì 13 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Torre in Pietra-Palidoro. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

