Incidente a Fiumicino | 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista è in gravi condizioni

Un incidente a Fiumicino ha coinvolto un 13enne, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile mentre scendeva dal bus. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

