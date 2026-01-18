A Roma, la discoteca Piper di via Tagliamento è stata chiusa in seguito a controlli che hanno riscontrato violazioni delle norme di sicurezza e capienza. La decisione è stata presa dopo un’attenta verifica delle condizioni del locale, in conformità alle normative vigenti per garantire la sicurezza dei frequentatori. La chiusura si inserisce in un più ampio intervento di controlli sui locali notturni della capitale.

Sigilli alla discoteca Piper di via Tagliamento, storico club di Roma, per violazioni delle norme per la sicurezza e altro. Il blitz degli agenti è scattato dopo l'1:00 di stanotte. Secondo quanto si apprende alla base delle motivazioni ci sarebbero, tra l'altro, modifiche strutturali dell'impianto, assenza di alcune certificazioni, rischi sotto il profilo dell'evacuazione di emergenza, carenze nelle condizioni igienico-sanitarie e presenza di avventori di gran lunga superiore alla capienza prevista per l'impianto. Il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Pm, è stato seguito dagli agenti della Questura della caitale i cui controlli vanno avanti da tempo e proseguono a maggior ragione dopo la tragedia di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, chiusa la storica discoteca Piper per violazioni su capienza e sicurezza

Sigilli al Piper di Roma: violazioni su sicurezza e capienza

Il Piper di Roma, noto locale della città, è stato sottoposto a sequestri a causa di violazioni delle normative sulla sicurezza e sulla capienza. La decisione delle autorità mira a garantire il rispetto delle norme e la tutela dei clienti. L’intervento si inserisce in un più ampio controllo sulle attività commerciali per assicurare ambienti sicuri e conformi alle leggi vigenti.

Controlli al Piper: chiusa la storica discoteca di via Tagliamento

Nella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento. La chiusura si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati oltre l'una di notte. Questa operazione evidenzia l’attività di monitoraggio e tutela della normativa vigente nel settore degli locali pubblici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

Termovalorizzatore di Roma, chiusa positivamente la conferenza dei servizi. Progetto esecutivo in un mese ift.tt/1oc7zLA x.com