Troppi clienti nel locale e altre gravi violazioni | sigilli al The Zoo di via Alessi

Durante un controllo congiunto, polizia, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, SIAE e ASL hanno scoperto che il locale The Zoo di via Alessi a Perugia aveva troppi clienti e altre gravi irregolarità. Alla fine, sono stati apposti i sigilli. Gli agenti hanno trovato situazioni che non rispettavano le norme, e ora il locale rimane chiuso fino a nuove verifiche.

Rilevate "gravi violazioni" all'interno del locale, sigilli al "The Zoo" in via Alessi a Perugia. L'intervento è scattato nel corso di un'ispezione amministrativa interforze durante la quale la polizia e la Guardia di finanza, in collaborazione di Vigili del fuoco, SIAE e ASL hanno proceduto al sequestro preventivo. Troppe persone all'interno di un pub del centro storico. Si ballava all'interno del locale senza l'autorizzazione; da qui il sequestro preventivo.

