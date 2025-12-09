lamine yamal a barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria

Lamine Yamal è ormai entrato a pieno titolo tra i grandi del calcio. Ha solo 18 anni, ma il talento catalano cresciuto alla Masia, il celebre vivaio dell’FC Barcelona, si è imposto fin da adolescente grazie a una tecnica raffinata che gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più giovani della storia del club. Per un ritorno in grande stile, al termine di un servizio fotografico adidas realizzato a Barcellona la scorsa settimana, Lamine Yamal ha lasciato il segno: il suo outfit, interamente firmato adidas, richiamava un momento leggendario nella storia del calcio spagnolo. Protagonista assoluta, la maglia sfoggiata dal calciatore: un modello retrò rivisitato, disponibile dal 2026, replica di quella indossata dalla nazionale spagnola ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

