Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria
Lamine Yamal è ormai entrato a pieno titolo tra i grandi del calcio. Ha solo 18 anni, ma il talento catalano cresciuto alla Masia, il celebre vivaio dell’FC Barcelona, si è imposto fin da adolescente grazie a una tecnica raffinata che gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più giovani della storia del club. Per un ritorno in grande stile, al termine di un servizio fotografico adidas realizzato a Barcellona la scorsa settimana, Lamine Yamal ha lasciato il segno: il suo outfit, interamente firmato adidas, richiamava un momento leggendario nella storia del calcio spagnolo. Protagonista assoluta, la maglia sfoggiata dal calciatore: un modello retrò rivisitato, disponibile dal 2026, replica di quella indossata dalla nazionale spagnola ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Xabi Alonso si rifiuta di rispondere ai commenti di Lamine Yamal
Barcellona-Alaves (sabato 29 novembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Lamine Yamal lascia il segno?
Lamine Yamal, scoppia il caso: Barcellona su tutte le furie
Il padre di Lamine Yamal fa nuovamente parlare di sé: portato via dalla sicurezza durante Betis-Barcellona Questa volta è accaduto tutto sugli spalti durante Betis-Barcellona, più precisamente sulla rete del momentaneo 1-5 proprio del figlio. In quel moment - facebook.com Vai su Facebook
L'altre Chelsea-Barça: 'floretes' a Lamine Yamal i 20 cadires buides per la tossuderia de la UEFA Vai su X
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria degli anni '90 - Avvistato per le strade della capitale catalana, l'asso dell'FC Barcelona ha scelto un outfit davvero speciale firmato adidas ... Da gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com