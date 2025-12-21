Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal. Follia dell’ex Juventus che lascia i suoi in dieci per oltre un tempo. La Liga spagnola si infiamma per il caldissimo scontro tra Barcellona e Villarreal, un match segnato indelebilmente dalla serata da incubo di Renato Veiga. L’ex difensore della Juventus, oggi perno della retroguardia del “Sottomarino Giallo”, è finito nell’occhio del ciclone per un episodio che ha coinvolto Lamine Yamal. Tutto accade durante la prima frazione di gioco a La Ceramica, quando il centrale portoghese si rende protagonista di un intervento sconsiderato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal. Follia dell’ex Juventus – FOTO

