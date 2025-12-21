Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona | entrata sconsiderata ai danni di Yamal Follia dell’ex Juventus – FOTO

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal. Follia dell’ex Juventus che lascia i suoi in dieci per oltre un tempo. La Liga spagnola si infiamma per il caldissimo scontro tra  Barcellona  e  Villarreal, un match segnato indelebilmente dalla serata da incubo di  Renato Veiga. L’ex difensore della Juventus, oggi perno della retroguardia del “Sottomarino Giallo”, è finito nell’occhio del ciclone per un episodio che ha coinvolto  Lamine Yamal. Tutto accade durante la prima frazione di gioco a  La Ceramica, quando il centrale portoghese si rende protagonista di un intervento sconsiderato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

renato veiga espulso in villarreal barcellona entrata sconsiderata ai danni di yamal follia dell8217ex juventus 8211 foto

© Juventusnews24.com - Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal. Follia dell’ex Juventus – FOTO

Leggi anche: LIVE: Villarreal Juventus 2-2: l’ex Renato Veiga ferma la Juventus sul pari

Leggi anche: Villarreal-Juventus 2-2, bianconeri beffati al 90' dall'ex Renato Veiga

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

renato veiga espulso villarrealRaphinha e Yamal riportano il Barcellona a +4 sul Real: 2-0 al Villarreal, espulso Renato Veiga - Il Barcellona risponde al Real Madrid e va a vincere 0- tuttomercatoweb.com

Renato Veiga perde la testa: fallo in ritardo e sulla caviglia di Yamal, espulso l'ex Juventus - Nel corso del match tra Submarino Amarillo e blaugrana, infatti, l'ex. tuttomercatoweb.com

renato veiga espulso villarrealVeiga espulso, il Barcellona non ha pietà del Villarreal e scappa a +4 sul Real - Gli azulgrana allungano ad 8 la striscia di vittorie filate vincendo anche all'Estadio de la Ceramica per 2- tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.