Bando per il nuovo comandante della Polizia municipale l' affondo di Menchetti | Serve trasparenza
Michele Menchetti, consigliere di opposizione, ha criticato il bando per il nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo, accusando mancanza di trasparenza. La sua opposizione nasce dalla preoccupazione che le procedure non siano chiare e che possano favorire favoritismi. Menchetti chiede pubblicamente maggiori dettagli sul processo di selezione e sulle modalità di valutazione. La discussione si accende anche su altri bandi simili in diverse città. La questione del reclutamento resta al centro dell’attenzione pubblica.
"Trasparenza, regolarità amministrativa e opportunità politica. Sono questi i cardini su cui poggia l'urgenza di convocare la Commissione controllo e garanzia", dice il consigliere Michele Menchetti, consigliere comunale di opposizione, interviene sul tema del concorso del nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo e non solo. "Trasparenza, regolarità amministrativa e opportunità politica. Sono questi i cardini su cui poggia l'urgenza di convocare la Commissione controllo e garanzia. La mia iniziativa, sostenuta formalmente da una richiesta presentata al presidente della commissione Marco Donati, al vicepresidente Francesco Romizi e all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, nasce dalla necessità di fare chiarezza su temi cruciali e attuali che richiedono un esame approfondito dei procedimenti seguiti e dei provvedimenti adottati", dice Menchetti.
Menchetti: "Bando comandante Polizia Municipale, il colpo di coda di un uomo solo al comando"Michele Menchetti analizza il processo che ha portato al pensionamento del comandante della Polizia Municipale e al successivo bando per la sua sostituzione, evidenziando le dinamiche e le tensioni che hanno caratterizzato questa fase di transizione al vertice del corpo di sicurezza locale.
