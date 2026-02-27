Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano arrestato il figlio in Spagna Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute

Nelle indagini sulla morte di un ex banchiere ucraino, un uomo di 54 anni, si è scoperto che il suo figlio, arrestato in Spagna, avrebbe sequestrato il padre per ottenere 250 mila euro in criptovalute. La tragedia è avvenuta lo scorso 23 gennaio in un B&B di Milano e le autorità stanno approfondendo i dettagli di questa vicenda.

Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, nel pieno centro di Milano. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione in Spagna a un mandato d’arresto europeo nei confronti del figlio 34enne della vittima. Secondo l’impianto accusatorio, il giovane avrebbe attirato il padre nel capoluogo lombardo con il pretesto di un falso meeting di lavoro nel settore finanziario, ambito in cui entrambi operavano. La ricostruzione Una volta nell'appartamento, il 54enne sarebbe stato vittima di un sequestro di persona finalizzato all'estorsione: l'obiettivo del figlio era costringerlo a trasferire 250. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano, arrestato il figlio in Spagna. «Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute» Svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato... Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere... Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano, arrestato il figlio in Spagna. «Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, ... ilgazzettino.it Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell'ambito dell'inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere caduto ... lapresse.it