Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua | parlano i 3 infermieri presenti al trapianto di Domenica

Le testimonianza dei tre infermieri presenti nella sala operatoria dell'ospedale Monaldi durante il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo.

Domenico Caliendo, gli infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi.

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre...