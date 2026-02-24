Come si soccorre una balena in difficoltà? Il caso della balenottera nel porto di Napoli

Una balenottera si è avvicinata al porto di Napoli, probabilmente attratta dai depositi di rifiuti galleggianti. Ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn sono intervenuti per aiutarla, riuscendo a guidarla verso acque più profonde. Durante il soccorso, hanno utilizzato reti e strumenti per proteggerla e valutare le sue condizioni. La balena rimane sotto stretta osservazione mentre si cerca di capire come intervenire ulteriormente.

Una balenottera in difficoltà è entrata nel porto di Napoli. I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn che l'hanno soccorsa e che continuano a monitorarla, raccontano a Fanpage.it cosa si può fare in questi casi e cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli: avvistata una balenottera nel portoUna balenottera di circa 10-12 metri ha fatto capolino nel porto di Napoli, provocando sorpresa tra i passanti. Una balenottera nel porto di Napoli: le immagini dal droneUna balenottera è stata avvistata questa mattina nel porto di Napoli, probabilmente attratta dalle acque più calme vicino al molo Beverello. Argomenti correlati Si accascia in arresto cardiaco durante la corsa campestre a Cuneo: salvato dalla Croce rossa; Il valore probatorio del referto del pronto soccorso; Medici 'gettonisti' in pronto soccorso, c'è chi è d'accordo: La priorità è curare i cittadini - FoggiaToday; Medici gettonisti al pronto soccorso di Foggia, i sindacati: Un errore. La replica: Una misura eccezionale. Bologna, soccorre una donna in via Stalingrado e viene aggredito: riceverà la medaglia Guazzaloca. Lepore: «Esempio di senso civico»Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, conferirà la Medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca all'autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna picchiata in pieno giorno in via ... corrieredibologna.corriere.it 'Napoli Città Sicura', lezioni di primo soccorso in 4 piazze - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook