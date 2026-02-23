Balenottera avvistata nel Porto di Napoli | sospesi tutti gli aliscafi

Una balenottera è stata avvistata questa mattina nel porto di Napoli, probabilmente spinta dalla corrente verso il bacino. La presenza dell’animale ha causato la sospensione temporanea di tutte le operazioni degli aliscafi, creando scompiglio tra i passeggeri e i lavoratori. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti. La balenottera si è immersa poco dopo, lasciando il porto senza ulteriori incidenti.

Grande sorpresa questa mattina nel porto di Napoli dove è spuntato un cetaceo, probabilmente una balenottera. Il grosso mammifero è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano abitualmente i mezzi veloci per Ischia, Capri e Procida. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un esemplare di almeno otto metri di lunghezza, verosimilmente giovane, che potrebbe aver perso l'orientamento o ha provato a seguire qualche nave in entrata. L'autorità marittima intanto ha bloccato tutti gli aliscafi in partenza o in arrivo per le isole. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli: stop agli aliscafi per Capri, Ischia e Procida Maltempo, collegamenti interrotti tra Palermo e Ustica: aliscafi sospesiIl maltempo causato dal passaggio del ciclone Oriana ha interrotto i collegamenti tra Palermo e Ustica, lasciando a terra molti passeggeri e mettendo in crisi le rotte diurne. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: CODAMOZZA, LA STRAORDINARIA BALENOTTERA CHE HA FATTO IL GIRO DEL MEDITERRANEO SENZA AVERE LA CODA. Avvistata una balenottera nel porto di Napoli: stupore tra i turisti. Forse è ferita. Stop agli aliscafi per le isole | VideoIl cetaceo avvistato nei pressi della banchina. Gli esperti della Stazione zoologica Anton Dohrn sul posto: non sarebbe in buone condizioni di salute ... msn.com Balenottera avvistata nel porto di Napoli, stop agli aliscafi(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Sorpresa nel porto di Napoli questa mattina dove è spuntato un cetaceo, probabilmente una balenottera. Il grosso mammifero è comparso all'improvviso nell'area del Molo Bevere ... msn.com Avvistata balenottera nel porto di Napoli, stop agli aliscafi - facebook.com facebook Balenottera avvistata nel porto di Napoli, stop agli aliscafi. La Guardia Costiera al lavoro per riportarla al largo #ANSA x.com