Durante una performance sul palco dell’Ariston, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio, catturando l’attenzione del pubblico e dei social media. La Rai ha deciso di intervenire dopo la diffusione dell’episodio, generando una polemica che si è diffusa rapidamente online. L’evento ha suscitato commenti e discussioni tra gli spettatori e gli utenti delle piattaforme digitali.

Un gesto sul palco dell'Ariston, pochi secondi, uno stacco improvviso di camera e poi l'esplosione sui social. Durante la serata cover del Festival di Sanremo, il bacio tra Gaia e Levante ha acceso una polemica immediata. Molti telespettatori hanno parlato di censura, notando come la regia abbia cambiato inquadratura proprio nel momento del contatto tra le due artiste. Nel giro di pochi minuti l'episodio è diventato virale, con centinaia di commenti che mettevano in discussione la scelta tecnica della trasmissione. A quel punto, è arrivata la presa di posizione ufficiale della Rai attraverso il regista del Festival. A chiarire la vicenda è stato Maurizio Pagnussat, regista della kermesse, che in una dichiarazione all'Ansa ha escluso qualsiasi intento censorio.

© Tvzap.it - Bacio tra Gaia e Levante, la Rai rompe il silenzio: è polemica

