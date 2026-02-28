Bacio tra Gaia e Levante a Sanremo la Rai rompe il silenzio | è polemica

Durante la serata di Sanremo, un bacio tra Gaia e Levante è stato mostrato sul palco, suscitando reazioni immediate. La Rai ha deciso di intervenire, rompendo il silenzio e affrontando le polemiche nate in seguito alla scena. La trasmissione è stata interrotta brevemente e il momento è stato rapidamente oscurato con un cambio d’inquadratura. La scena è durata pochi secondi, ma ha generato molte discussioni.

Pochi secondi sul palco dell’Ariston, un cambio d’inquadratura proprio sul più bello e, subito dopo, la valanga. Durante la serata cover del Festival di Sanremo, il bacio tra Gaia e Levante ha acceso una polemica lampo: per molti telespettatori quello stacco di regia è sembrato un tentativo di oscurare il gesto. Nel giro di minuti il video è rimbalzato online, tra commenti e accuse di censura. A quel punto, è arrivata la risposta ufficiale della Rai, affidata alla voce di chi guida la regia del Festival. La versione della Rai: parla il regista Maurizio Pagnussat. A chiarire la vicenda è stato Maurizio Pagnussat, regista della kermesse. In una dichiarazione all’Ansa ha escluso che ci sia stato un intento censorio legato al bacio tra Levante e Gaia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Vedo ovunque la foto di un bacio tra due donne che la regia del Festival di Sanremo avrebbe censurato per non turbare quei cavernicoli che le donne le vorrebbero chiuse in casa a cucinare, a lavare e a sfornare figli.

Il regista di #Sanremo2026 nega la censura del bacio tra Levante e Gaia: "Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima, ma c'è un rituale per il cambio di palco"